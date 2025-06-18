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        Rize'de "İz Bırakanlar Ödül Töreni" düzenlendi

        Rize'de, "Birleştiren ve Bizleştiren Eğitim Hareketi MEBİZ 2025 İz Bırakanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:06
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        Rize'de "İz Bırakanlar Ödül Töreni" düzenlendi
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        Rize'de, "Birleştiren ve Bizleştiren Eğitim Hareketi MEBİZ 2025 İz Bırakanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen törende, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca il genelinde yürütülen projelerde başarı gösteren yönetici ve öğretmenlere ödülleri verildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, okullarda karne törenleriyle eş zamanlı olarak bu töreni de gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çeşitli alanlarda başarı gösterenleri tebrik eden Baydaş, "İlimiz, okul öncesinden liseye kadar her düzeyde çok güzel başarılarla bizi gururlandırıyor. Sadece sınav ve akademik başarılarla değil, meselenin bir tarafında sosyal başarılar, sosyal beceriler, bir tarafında da teknik beceri ve başarılar var." dedi.

        Törene, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, İl Müftüsü Naci Çakmakçı ile diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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