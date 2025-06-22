Rize'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde M.K, henüz belirlenemeyen nedenle Osman Özçelik'e tabancayla ateş etti.

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