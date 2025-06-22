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        Rize'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Rize'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:07
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        Rize'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Rize'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde M.K, henüz belirlenemeyen nedenle Osman Özçelik'e tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özçelik, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan M.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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