Rize'de 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacak

Rize'de depreme karşı riskli bina statüsünde olduğu tespit edilen 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılı içinde merkez ve ilçelerdeki bazı okullara yönelik bağımsız ve uzman kuruluşlar aracılığıyla deprem risk analizleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, analizler neticesinde 10 okulun deprem güvenliği açısından riskli bina statüsünde olduğu vurgulanarak, "Güvenlik açısından bu okulların mevcut halleriyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiminden sonra hizmet vermeleri mümkün görülmemektedir. Bu nedenle ilgili eğitim kurumlarımız tahliye edilecek ve binaların güçlendirme süreçleri ihale yoluyla başlatılacaktır. Söz konusu ihaleler, açık ihale yöntemiyle ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülecektir." ifadesi kullanıldı.

Yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında sadece mevcut yapısal eksiklikler giderilmeyeceği, aynı zamanda binaların çağın gerekliliklerine uygun biçimde modernize edilerek daha güvenli, donanımlı ve sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturulacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: