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        Rize'de 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacak

        Rize'de depreme karşı riskli bina statüsünde olduğu tespit edilen 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:48 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:48
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        Rize'de 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacak
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        Rize'de depreme karşı riskli bina statüsünde olduğu tespit edilen 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılı içinde merkez ve ilçelerdeki bazı okullara yönelik bağımsız ve uzman kuruluşlar aracılığıyla deprem risk analizleri yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, analizler neticesinde 10 okulun deprem güvenliği açısından riskli bina statüsünde olduğu vurgulanarak, "Güvenlik açısından bu okulların mevcut halleriyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiminden sonra hizmet vermeleri mümkün görülmemektedir. Bu nedenle ilgili eğitim kurumlarımız tahliye edilecek ve binaların güçlendirme süreçleri ihale yoluyla başlatılacaktır. Söz konusu ihaleler, açık ihale yöntemiyle ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülecektir." ifadesi kullanıldı.

        Yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında sadece mevcut yapısal eksiklikler giderilmeyeceği, aynı zamanda binaların çağın gerekliliklerine uygun biçimde modernize edilerek daha güvenli, donanımlı ve sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturulacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu süreçle birlikte güçlendirme kapsamındaki okullarımızın uzun yıllar boyunca öğrencilerimize hizmet verecek eğitim kurumlarına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu planlamalar öncelikle öğrencilerimizin ve eğitim personelimizin güvenliği esas alınarak yapılmıştır. Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce detaylı planlamalar yapılmış olup bazı okullarımızda geçici süreyle taşınma, birleştirme, ikili öğretim uygulamaları gibi zorunlu düzenlemelere gidilecektir. Bu planlamalar yapılırken okul yöneticileri, ilçe yöneticileri ve yerel paydaşların görüşleri alınmış, süreç eğitim müfettişlerinin inceleme ve değerlendirmeleriyle raporlandırılarak şekillendirilmiştir. Yaşanan bu geçici durum azami bir eğitim öğretim dönemini kapsayacak olup, eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde yürütülecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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