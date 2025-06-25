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        Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başlandı

        Rize'de, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 8 katlı iki binanın yıkım işlemine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:14
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        Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başlandı
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        Rize'de, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 8 katlı iki binanın yıkım işlemine başlandı.

        Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınada hasar oluşan, incelemelerin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 64 dairenin bulunduğu iki bina için İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce yıkım kararı alındı.

        İş makineleri, çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından apartmanın yıkımına başladı.

        İki apartmanın yıkım işleminin dört günde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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