Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize ve Trabzon'un yüksek kesimleri temmuzda beyaza büründü

        Rize ve Trabzon'un bazı yaylalarında temmuzda kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize ve Trabzon'un yüksek kesimleri temmuzda beyaza büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize ve Trabzon'un bazı yaylalarında temmuzda kar etkili oldu.

        Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

        İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar düştü.

        Trabzon'da da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

        Hayrat ilçesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile Of ilçesinin Varda Yaylası, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'

        Benzer Haberler

        Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığı anın görüntü...
        Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığı anın görüntü...
        Rize'nin yaylalarında temmuz ayında kar yağışı
        Rize'nin yaylalarında temmuz ayında kar yağışı
        Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ilk ulaşan dağcı, yaralı kadın ile konuştuğu...
        Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ilk ulaşan dağcı, yaralı kadın ile konuştuğu...
        Çaykur Rizespor, kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti
        Çaykur Rizespor, kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti
        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcu...
        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcu...
        Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldı
        Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldı