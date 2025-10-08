Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Tedavilerine devam edilen Khusniddin Alikulov ve Ibrahim Olawoyin, sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalıştı, Taylan Antalyalı ve Ioannis Papanikolaou ise düz koşu yaptı.

Salonda başlayan antrenman, sahada koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Milli maçlar dolayısıyla verilen arada 4 gün izin yapan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki çalışmalarına milli takımlarda bulunan oyuncuları olmadan başladı.

