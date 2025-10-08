Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:52 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Milli maçlar dolayısıyla verilen arada 4 gün izin yapan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki çalışmalarına milli takımlarda bulunan oyuncuları olmadan başladı.

        Salonda başlayan antrenman, sahada koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Dar alanda minyatür kale maçın ardından antrenman koşuyla sona erdi.

        Tedavilerine devam edilen Khusniddin Alikulov ve Ibrahim Olawoyin, sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalıştı, Taylan Antalyalı ve Ioannis Papanikolaou ise düz koşu yaptı.

        Yeşil-mavililer, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Rize'de çay demleme yarışması düzenlendi
        Rize'de çay demleme yarışması düzenlendi
        Kaçkar'ın kalpli gölünde aksiyon dolu uçuş
        Kaçkar'ın kalpli gölünde aksiyon dolu uçuş
        Rize'de evde hemodiyaliz hizmeti veriliyor
        Rize'de evde hemodiyaliz hizmeti veriliyor
        Evde hemodiyalizle hayata tutundu
        Evde hemodiyalizle hayata tutundu
        Rize'de "5. GastroRize Festivali" düzenlenecek
        Rize'de "5. GastroRize Festivali" düzenlenecek
        Rizeli doğaseverlerden Kaçkar Dağları eteklerinde zorlu yürüyüş
        Rizeli doğaseverlerden Kaçkar Dağları eteklerinde zorlu yürüyüş