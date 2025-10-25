Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:58
        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü.

        Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.

        Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

        Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

