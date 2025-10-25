Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü.
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.
Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.
