Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 44-25 mağlup etti.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 19-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahadan 44-25 galip ayrıldı.
