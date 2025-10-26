Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de tahta arabalar yağmura rağmen "Laz Ralli"de yarıştı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 15'incisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 17:01 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de tahta arabalar yağmura rağmen "Laz Ralli"de yarıştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 15'incisi düzenlendi.

        Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şenlikte, ilk olarak tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı kontrol edildi.

        Yağmur altında gerçekleşen yarışta, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 57 kişi mücadele etti. Yaşlılar ve çocuklar 300 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

        Olası kazalara karşı güvenlik önlemleri alınan yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları yerleştirildi. Yağışlı havada zor anlar yaşayan bazı yarışmacıların, tahta arabalarını iterek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

        Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, yaptığı açıklamada, yarışları üç farklı kategoride düzenlediklerini söyledi.

        Çocuk katılımcı sayısının bu yıl fazla olduğunu ifade eden Kosanoğlu, "Geçmişi unutmamamız, gelecekle bağ kurmamız gerekiyor. Bu bağı kurmak için çocukları da yaşlılarımızı da yarıştırıyoruz." dedi.

        Kosanoğlu, yağış nedeniyle yarışları zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İnanılmaz keyifli ve güzel oldu. Zor şartlar bile bizim yarışmacılarımızı etkilemedi. Gerekli tedbirleri aldık. Yol kenarlarında saman balyalarını koyduk." diye konuştu.

        Yarışmada çocuklar kategorisinde birinci olan Osman Sarı ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Birinci olacağımı düşünmüyordum ama oldum. Çok ıslandım, yağış gözümü kapattı. Yağmur bana engel olmadı çok güzel yarıştım." dedi.

        Gençlerde birinci olan Muhammet Karaman da "Yağmur, çamur fark etmez, bizi kimse durduramaz. Havanın yağışlı olması nedeniyle arabamın lastiğini ona göre yaptım. Vakumlu kış lastiği koydum. O yüzden arabam da beni yarı yolda bırakmadı. Yağmur da bizi durduramadı." ifadelerini kullandı.

        Yaşlılar kategorisinde Hakkı Selim'in birinci olduğu yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Çaykur Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
        Çaykur Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
        Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Rize'de dere kenarındaki baraka alev alev yandı
        Rize'de dere kenarındaki baraka alev alev yandı