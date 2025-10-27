Rize'de ruhsatsız silah operasyonu
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce tespit edilen iki ayrı ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, 1 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 18 tabanca üst kapağı,18 tabanca namlusu, 13 şarjör ve 13 tabanca kabzası ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.