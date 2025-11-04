Çaykur Rizespor'dan "sahte loca bileti" satışıyla ilgili açıklama:

Çaykur Rizespor Kulübü, bazı yöneticilerinin adı ve fotoğrafları kullanılarak "loca satışı bileti" adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulübün bazı yöneticileri adına sosyal medya hesapları açıldığı, yöneticilerin fotoğrafları kullanılarak telefon ile loca satışı yapıldığı ve taraftarlardan para talep edildiği yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.

Yapılan incelemelerde, kulübün ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgisi bulunmayan telefonlardan bazı iş adamlarının arandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Loca satışı adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu resmi kurumlarca tespit edilmiştir. Kulübümüzün hiçbir şekilde telefon veya mesaj yoluyla loca satışı söz konusu değildir. Değerli kamuoyunun, kendilerini yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, gerekli resmi mercilere şikayetçi olmalarını önemle rica ederiz."