        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de dere yatağına düşen kişi öldü

        Rize'de dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:13 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:13
        Rize'de dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Ahmet Tüylü (71), merkeze bağlı Ambarlık köyünde yol kenarında aracını yıkadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Tüylü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

