Rize'de dere yatağına düşen kişi öldü

Rize'de dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti. Ahmet Tüylü (71), merkeze bağlı Ambarlık köyünde yol kenarında aracını yıkadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Tüylü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

