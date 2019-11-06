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Rizeli 107 yaşındaki Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı

İHA

– Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Emine Özkurt, yaşına rağmen dinç ve sağlıklı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Rizeli 107 yaşındaki Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı

– Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Emine Özkurt, yaşına rağmen dinç ve sağlıklı görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Kurtuluş Savaşı’nda köylerine gerçekleşen işgalden dolayı 1 avuç arpadan yaptıkları çorba ile hayatta kalan Emine Özkurt 107 yaşına geldi ve sağlıklı yaşamının ödülü oalrak yeniden süt diş çıkarttı. Aslen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyü nüfusuna kayıtlı olan ama yaşı gereği oğlunun Ardeşen’deki evinde yaşayan Emine Özkurt, Türkçe bilmediği için herkesle de Lazca konuşarak anlaşıyor.
Sağlıklı olduğu için yeniden diş çıkartan Özkurt sağlıklı yaşamanın sırrının ise duadan geçtiğinin altını çizerek “Allah bana ne istedimse verdi. Şuanda da beni inciten olursa ona söylüyorum, yalvarıyorum, dualarımı kabul ediyor” dedi. Özkurt, aynı zamanda sağlıklı ve uzun yaşamak isteyenleri yemek konusunda uyararak “Midenizde 1 dilim ekmeklik yer kalınca yemeyi bırakın. Sofradan doymadan kalkın” ifadelerini kullandı.

1 avuç arpa unuyla hayatta kaldılar
Kurtuluş Savaşı esnasında köylerinin işgal edildiği sırada annesinin kendisini bir beze sararak sakladığını ve sonrasında 1 avuç arpa ile yaptıkları çorbadan günde 1 kez yiyerek hayata tutunduklarını dile getiren 107 yaşındaki Özkurt “İşgal dönemlerinde kimlerin olduğunu tam olarak söyleyemiyorum ama 10 yaşındaydım. O zaman rahmetli annem beni bir beze sardı. Kortura dediğimiz bir yerde beni sakladı, kendisi de saklandı. Diğer komşularımız da canını kurtarmak için farklı farklı yerlerde saklandı. Biz 1 hafta saklandıktan sonra köye döndüğümüz zaman evleri yakmışlardı, 1 ev vardı, onu da yakmışlar ama tutuşmamış, orada da iki tane kadın kurtulmuş. Diğer köylülerle beraber oraya geldik. Saklanıpta canını kurtaran köye geldi. Karnımızı doyura bilmek için Kortura’da 1 avuç arpa unu vardı. O unu aldık 1 tencerede 10 litre su ile çorba yaparak her gün 1 kere yiyerek karnımızı doyuruyorduk. Diğer köylü tarlada tam yetişmemiş mısırları yedi ve zehirlendi. Bir çoğu hayatını kaybetti. Biz o arpa unu ile kurtulduk” dedi.
Emine Özkurt’un yeğeni olan Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu, 107 yaşındaki halalarının diş çıkarttığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirerek “1 hafta önce ziyaret ettiğimizde çok enteresan bir şey ile karşılaştım. Söylüyorlardı ama hiç görmedik duymadık. İlk kez halamızda görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

RİZE

06 Kasım 2019 Çarşamba

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