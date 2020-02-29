Rize'de 'Ayakkabısız Okul Projesi' başladı



Arzu ERBAŞ/KALKANDERE (Rize), (DHA)RİZE'de hayata geçirilen 'Ayakkabısız Okul Projesi' ile öğrenciler ev ortamına dönüştürülen sınıflarda eğitim görüyor. Ev ortamının ve hijyenin sağlanması için öğrencilerin kimisi terliklerle, kimisi ise temiz ayakkabılarla sınıflara giriyor.

Rize'de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Ayakkabısız Okul Projesi' başlatıldı. Projenin uygulandığı Kalkandere ilçesi Ormanlı İlk ve Ortaokulu'nda zeminler ahşapla kaplandı. Öğrenciler okul girişinde ayakkabılarını çıkararak terlik ve temiz ayakkabı ile sınıflara giriyor. Okulda ev ortamının yakalanarak hijyenin sağlanması amacıyla başlatılan proje, öğrencilerin beğenisini topladı. Okulu ziyaret eden Vali Kemal Çeber de ayakkabılarını çıkararak giydiği terliklerle sınıfları gezdi.

'HIZLA YAYGINLAŞMASI LAZIM'

Vali Çeber, okula girişten itibaren herkesin ayakkabılarını çıkardığını, terliğini, patiğini veya temiz ayakkabısını giydiğini belirterek, "Okulda dışarıda kullanılan ayakkabılar kullanılmıyor. Bunu yapmak için okulda önce bir altyapı hazırlığı yapıldı. Zeminler ahşapla kaplandı. Yaptığım ziyarette gördüm ki bütün öğrenciler ile öğretmen ve idareciler memnun. En çok dile getirilen memnuniyet ise hijyen konusunda. Dışarıda kullanılan ayakkabıların okul içerisinde kullanılmamasından dolayı çok ciddi bir temizlik sağlandığını ifade ediyorlar. Bir öğrencimiz `bu şekilde daha çok ev gibi hissediyorum, samimiyetimiz çok arttı´ diye söyledi. Yani bir binanın yuvaya dönüşmesi anlamında da faydası olduğunu gördük. Avrupa ve Amerika'da uygulamalarını gördüğümüz bir çalışma aslında bu. Kesinlikle yaygınlaştırmamız gereken hatta hızla yaygınlaştırmamız gereken bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN ÇOK MEMNUN'

Okul Müdürü Tuğçe Bağın ise ayakkabısız okul projesinden bahsettiklerinde öğrencilerin heyecanlandığını belirterek, "Bizim hedefimiz öncelikle hijyenik bir ortam sağlamaktı. Bunu sağladığımız düşünüyorum. Artık çocuklar dışarıda gezdiği ya da okul içerisinde tuvalete girdiği ayakkabılarla sınıf ortamında bulunmayacaklar. Kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bu uygulamayı öğrencilere söylediğimizde çok mutlu oldular. Hızlı bir uyum süreci de yaşandı. Herkes halinden memnun" diye konuştu.

8'inci sınıf öğrencisi İclal Yener de "İlk duyduğumuzda da çok sevinmiştik, kendimizi evdeymiş gibi hissediyoruz. Güzel bir ortam oluştu. Bazı arkadaşlarım okulda temiz ayakkabı kullanıyor ama ben daha çok ev ortamı olsun diye terlik tercih ediyorum" dedi. Hüsna Turaboğlu da, "Okulumuzda artık farklı bir hava var. Daha güzel ve temiz oldu" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Kalkandere Arzu ERBAŞ

2020-02-29 08:08:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.