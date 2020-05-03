Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü (2)

<br>CİNAYET ZANLISI ÖLÜ BULUNDU<br>Rize'nin Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını tabancayla öldürüp, kayıplara karışan ve jandarma ekiplerince aranan Hasan Dalyanoğlu'nun (47) cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetlerin işlendiği olay yerinin yaklaşık 300 metre yakınındaki dere yatağında cesedi bulunan Hasan Dalyanoğlu'nun, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ<br>2020-05-03 15:34:08<br>
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