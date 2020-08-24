Rize'de Ağustos ayında kar sürprizi

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Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit dağına ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.

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