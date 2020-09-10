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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile yeni sezonu açıyor

DHA

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile yeni sezonu açıyor


Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. 
Süper Lig'de sezonun ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan antrenman öncesi yeşil-mavili ekibin teknik direktörü Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan Hırvat antrenör Tomas, "Fenerbahçe iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. İyi hazırlandık. Trabzonspor ile oynadığımız hazırlık maçında iyi şeyler gösterdik. Basit hatalarımız olsa da genel olarak ben takımdan mutluyum. İnşallah 3 puanla iyi başlangıç yaparız" dedi.
Tomas, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Sportif direktör Yılmaz Bal İstanbul'da. Biz de en kısa sürede transferlerin tamamlanmasını bekliyoruz. En acele şekilde stoper alacağız. Ondan sonra duruma göre bir orta saha ve forvet alabiliriz" diye konuştu.
Loic Remy'nin ilk 11'de oynamak için henüz hazır olmadığını ifade eden Tomas, Fransız futbolcunun Fenerbahçe karşılaşmasında duruma göre ikinci yarıda süre alabileceğini söyledi.
SÜPER LİGDE 20'NCİ SEZON
Süper Lig'de 63'üncü sezon bu hafta oynanacak olan maçlarla başlarken, Çaykur Rizespor Türk futbolunun en üst seviyesindeki kulvarda bu yıl 20'nci sezonunu geçirecek. Yeşil-mavililer, 19 sezonda Süper Lig'de çıktığı 648 maçta 202 galibiyet, 155 beraberlik ve 291 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de rakip filelere 725 gol gönderen yeşil-mavililer kalesinde ise 932 gole engel olmadı.
FENERBAHÇE İLE REKABETTE 43'ÜNCÜ RANDEVU
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe bugüne kadar 42 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 25, yeşil-mavililer ise 8 galibiyet aldı. 9 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Çaykur Rizespor'un kaydettiği 42 gole, Fenerbahçe 84 golle karşılık verdi. 
Geçtiğimiz sezonun son maçında İstanbul'da karşı karşıya gelen iki takım bu kez de yeni sezonun ilk maçında Rize'de birbirleri ile rakip olacaklar. Karadeniz temsilcisi bugüne kadar sarı-lacivertliler ile 2 kez sezonun ilk maçında karşı karşıya geldi. 
Bu sezonun ilk maçında olduğu gibi diğer 2 maçta da rakipler Rize'de karşı karşıya geldi. 1988-1989 sezonunda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazanırken, 2004-2005 sezonudaki karşılaşmada taraflar 2-2 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor, sezonun açılış maçlarında toplamda 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-09-10 10:39:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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