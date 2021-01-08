Rize'de `Pisa Kuleleri´ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de `Pisa Kuleleri´ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor

DHA

Rize'de `Pisa Kuleleri´ olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 12 binanın yıkımına başlandı. 142 daire ve 24 dükkan bulunan ve 'Pisa Kuleleri' diye anılan riskli binaların yerine kentsel dönüşümle yeni binalar inşa edilecek. 
Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa Kuleleri' diye anılmaya başlandı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.
YIKIM BAŞLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 binanın da yıkımına karar verildi. Binalar için hak sahiplerine, tebligatlar yapıldı. Sahipleri tarafından tahliye işlemleri tamamlanan yapılarda yıkım başladı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binaların yerine yeni binalar inşa edilecek. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, "Taşlıdere Mahallesi´nde bulunan bu binalar yaklaşık 2025 yıldır zemin kaynaklı etmenlerden dolayı eğilmeye başlamışlardı. Buraya Pisa Kuleleri adı verilmişti. İl Müdürlüğü olarak riskli yapı tespitlerini onayladık, tahliye için vatandaşlarımıza sürelerini verdik. Vatandaşlarımızla tamamen istişare ederek, uzlaşı ve kimseyi kırmadan dün itibari ile tahliyelerimizi tamamlayarak bugün yıkımlara başlamış bulunuyoruz" dedi.
Yıkımlar bittikten sonra vatandaşlara bakanlık tarafından kira yardımlarının başlayacağını söyleyen Savaş, "Toplu Konut İdaresi ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü proje çalışmasına devam etmektedir. En kısa zamanda sağlamlığı ile 21'inci yüzyıla uygun, yöresel mimariye hakim, binalar vatandaşlarımızın beğenisine ve uzlaşısına sunulacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-01-08 12:23:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’nin Pisa Kuleleri yıkılmaya başlandı
YEREL HABERLER Rize’nin Pisa Kuleleri yıkılmaya başlandı
Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maçı ...
Şehit Altuğ Verdi davasında karar Sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 53 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk: ''Altuğ Verdi şehit edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza mesaj verilmek istenmiştir"
YEREL HABERLER Şehit Altuğ Verdi davasında karar Sanık ...
Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden sanığa, 'ağırlaştırılmış müebbet' (2)
YEREL HABERLER Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden sanığa, ...
Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden sanığa, 'ağırlaştırılmış müebbet'
YEREL HABERLER Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden sanığa, ...
Şehit Altuğ Verdi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Şehit Altuğ Verdi davasında sanığa ağırlaştırılmış ...
flaş//2
YEREL HABERLER flaş//2
flaş
YEREL HABERLER flaş
Karadeniz´de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
YEREL HABERLER Karadeniz´de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
Sokak hayvanlarına 'özel araç hizmeti'
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına 'özel araç hizmeti'
Rize'de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu
YEREL HABERLER Rize'de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu
Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis memurunun yargılandığında davada yarın karar çıkması bekleniyor
YEREL HABERLER Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis ...
Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti, o anları sosyal medyadan paylaştı
YEREL HABERLER Hareket halindeki motosiklette arkadaşını tıraş etti, ...
Hareket halindeki motosiklette sürücüyü tıraş etti
YEREL HABERLER Hareket halindeki motosiklette sürücüyü tıraş etti
Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X