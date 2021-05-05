Buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı

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Selman KUTLU/RİZE, (DHA)RİZE´nin Ardeşen ilçesinde Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna bindirerek yaylaya çıkardı.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna yatırarak Çiçekli Yaylası´na götürüldü. Yıldız´ın aracındaki hayvanları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet Yıldız, "Aracımın arka koltuklarını söküp 2 buzağıyı yerleştirdim. Kamyonet bulamayınca mecbur kaldım. Birlikte yolculuk yaptık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Selman KUTLU

2021-05-05 17:48:52



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