Buzağılarını hafif ticari araçla yaylaya çıkardı

Selman KUTLU/RİZE, (DHA)RİZE´nin Ardeşen ilçesinde Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna bindirerek yaylaya çıkardı.
Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, kamyonet bulamayınca 2 buzağısını hafif ticari aracın arka koltuğuna yatırarak Çiçekli Yaylası´na götürüldü. Yıldız´ın aracındaki hayvanları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet Yıldız, "Aracımın arka koltuklarını söküp 2 buzağıyı yerleştirdim. Kamyonet bulamayınca mecbur kaldım. Birlikte yolculuk yaptık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Selman KUTLU
2021-05-05 17:48:52
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