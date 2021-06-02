11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kâbusu oldu Kendisine risksiz bir ameliyat olacağı söylendi ancak 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kâbusu oldu Kendisine risksiz bir ameliyat olacağı söylendi ancak 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor

İHA

11 yıl önce yaptırdığı yağ bezesi ameliyatı kâbusu oldu Kendisine risksiz bir ameliyat olacağı söylendi ancak 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor

Ankara'da 2009 yılında boynundaki yağ bezesini aldırmak için ameliyat olan 28 yaşındaki İsmet Çelik, kendisine hiçbir riski olmadığı söylenen ameliyat sonrası 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor.
Kendisine ameliyattan önce risk bilgisi verilmediğini, hatta kendisinin 18 yaşından küçük olduğu için hiç tanımadığı bir kişinin imzasının ‘Halanın imzası’ diye gerekçe gösterildiğini iddia eden İsmet Çelik, kendisini ameliyat eden doktorun cezalandırılmasını istiyor.
Ankara’da 2009 yılında boynundaki yağ bezesini özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Z.Ş’ye gösteren İsmet Çelik, doktorunun talimatıyla ameliyat oldu. Kendisine ameliyatta hiçbir riskin olmadığı söylenilen İsmet Çelik, ameliyatın ardından sol kolunu kullanamadı. Olduğu ameliyatın kabusu olduğunu belirten Çelik, yargıya taşınan olayın bir an önce aydınlanmasını istiyor. İsmet Çelik “Doktor boyun bölgemde yağ bezesi olduğunu söyledi. Kanser olma ihtimaline karşılık almaları gerektiğini söyledi. Çok basit bir ameliyat olacağını söylediler. O zaman ben 17 yaşındaydım. Ameliyata girerken imzam zaten yoktu. ’Hülya’ adında bir kadın halam olarak gösterilerek imza atılmış. Her yere baksınlar, araştırsınlar. Benim öyle bir halam veya akrabam yok. Beni bu kadar riskli bir ameliyata soktular. Sol koluma giden sinir damarlarımı kesmişler. Sonrasında bana 11 yıl üzerine kâğıt gönderiyorlar. Kâğıtta böyle bir komplikasyonun gerçekleşebileceğini ameliyattan önce belirttik yazmışlar. Ama ameliyat öncesinde hiç kimseye böyle bir bilgi verilmedi” dedi.

“Öyle bir akrabam çıkarsa şikayetçi olmayacağım”
Ameliyata girerken halası olarak gösterilerek ailesi adına imza attan Hülya adında bir şahsın ailesinde olmadığına vurgu yapan Çelik “Araştırsınlar baksınlar dosyalarımı. Annem de o zamanlar kanserdi. Kemoterapiye girdiği için ondan imza alamadılar. İşte o sıra Hülya diye bir kadından imza almışlar. Araştırsınlar, eğer öyle bir akrabam varsa hiçbir şikâyette bulunmayacağım” şeklinde konuştu.

“Ameliyattaki doktor ile rapordaki doktor aynı kişi değil”
Ameliyatına giren doktor ile kendisine ameliyatın ardından verilen rapordaki doktorun da aynı olmadığını iddia eden İsmet Çelik “Sol kolum komple uyuşuk. Omuz kemiğim zaten bir yük kaldırınca çıkıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ameliyatıma bir doktor girdi. Ameliyatın yüzde sekseni gerçekleştikten sonra raporda yer almayan başka bir doktor geldi. Ben ameliyatta bir sorun olduğunu anlamıştım. Bir anda boynumdan aşağıya kanlar akmaya başladı. Hemşireler korkuyla bakıyordu. Devletimiz sesimi duysun” ifadelerini kullandı.

“Kolumun artık düzelme imkânı yok”
Yıllardır doktorlara gittiğini ve artık iyileşme şansının olmadığını ifade eden Çelik “2009’dan beri uğraşıyorum. Beş tane hastaneye, onlarca profesöre göründüm. Gittiğim herkes ’Artık düzelme şansı yok’ dedi. Ben ameliyattayken zaten reşit değildim. Reşit olmayan birisinin hiçbir yakınına bilgi verilmeden nasıl riskli bir ameliyata soktular anlamıyorum. Ortada bir suç var. Bana 11 yıl üzerine bir kâğıt gönderdiler, kâğıtta yazan şey ise böyle bir komplikasyon gerçekleşebilir. Bu işin üstünü kapatmaya çalışıyorlar” diye konuştu.
Kolundan dolayı hiçbir işte çalışamadığını ve işsiz kaldığını da söyleyen İsmet Çelik “Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Allah için sesimi duyun, dosyalarımı baktırın. Yardımınızı bekliyorum. Sıkıntılarım ortada. Kolumun tekrar bakılmasını istiyorum. Şu anda bir işim yok. Neden yok diye soracak olursanız kolum uyuşuk, ağrıyor, hiçbir şey kaldıramıyorum. Mağdur kaldım. Devletimden yardım bekliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de el freni boşalan araç çay bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Rize’de el freni boşalan araç çay bahçesine uçtu
Türkiye'de çay üretilen 31 ilçe tek tek taranarak en önemli çay genotipleri Çay Gen Havuzu'nda toplandı Yaklaşık 25 kişilik bir ekip tarafından Artvin'den Ordu'ya kadar kapsayan çay üretim sahalarında çoğunluğu Rize'den olmak üzere 2 bin 30 genotip koruma altına alındı
YEREL HABERLER Türkiye'de çay üretilen 31 ilçe tek tek taranarak en ...
Çayın başkentinde Rizeliler özledikleri çay tadı için ilk günden çay ocaklarını doldurmaya başladı
YEREL HABERLER Çayın başkentinde Rizeliler özledikleri çay tadı için ...
Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor Yaylada yöresel mimariyi yansıtan konutlar herkesin beğenisini kazanıyor
YEREL HABERLER Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları ...
Dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı
YEREL HABERLER Dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı
İkizdere´de eylem ve basın açıklaması yasağı uzatıldı
YEREL HABERLER İkizdere´de eylem ve basın açıklaması yasağı uzatıldı
20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı
YEREL HABERLER 20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek ...
Rize'de 15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize'de 15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını ...
Kazada hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisine askeri tören
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisine askeri ...
Çaykur Rizespor´da önce seçim, sonra transfer
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da önce seçim, sonra transfer
Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor
YEREL HABERLER Davut Güloğlu köyünde çay toplayıp, stres atıyor
Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik tedavi
YEREL HABERLER Pandemi hareketsizliği ağrılarına termal suda fizik ...
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçilerinin hayali Çaykur Rizespor'da forma giymek
YEREL HABERLER Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak ...