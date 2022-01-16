Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (2)

ÇAMLIHEMŞİN´DE KIŞ GÜZELLİĞİ
Rize´nin Çamlıhemşin ilçesi ve yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Çam ve ladin ağaçlarının yanı sıra çayır ile dağların beyaz örtüyle kaplanması, ortaya seyirlik manzara çıkardı. İlçede kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi aştı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2022-01-16 12:52:22
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