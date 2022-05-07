Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı

İHA

Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı

Rize’nin Hemşin ilçesinde bulunan bir şelalede mahsur kalan karacayı fark eden vatandaş kurtararak tekrar doğaya salındı.
Olay Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana geldi. Hemşin ilçesinde bulunan bir şelalede mahsur kalan karacayı gören Nazım Fırat adlı vatandaş, mahsur kalan karacayı kendi çabalarıyla kurtardı. Şelalede mahsur kalan karacayı kurtaran vatandaş, karacayla anı fotoğrafı çekildikten sonra tekrardan doğaya saldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Uşak Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Uşak Spor: 0
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını ...
Rize’de Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Rize’de Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ...
Rize-Artvin Havalimanı´nda geri sayım başladı
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı´nda geri sayım başladı
Çay Çarşısı açılış için gün sayıyor Çay Çarşısı 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açılacak
YEREL HABERLER Çay Çarşısı açılış için gün sayıyor Çay Çarşısı 14 ...
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçının ...
Rize’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Rize’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' döndü
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' ...
Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' döndü
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' ...
Çaykur Rizespor’da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor’da, Yeni Malatyaspor maçı ...
Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
Ayder'de sisli hava tatilcilerin keyfini bozamadı
YEREL HABERLER Ayder'de sisli hava tatilcilerin keyfini bozamadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.