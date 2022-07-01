Rize'nin sevilen ismi Necati Hutoğlu doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli imam Necati Hutoğlu, doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de imamlıktan emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır Ramazan ayı boyunca yerel bir televizyon kanalında izleyicinin karşısına çıkan, soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu (92), kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündeme gelmişti. Rize'de ve tüm Türkiye'de sevilen bir isim olan Necati Hutoğlu, namazını kılmak için abdest aldıktan bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hutoğlu'nun cenazesi, cenaze töreni için Şeyh Camii'ne getirildi. Hutoğlu'nun cenazesi, oğlunun kıldırdığı cenaze namazının ardından Güneysu ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Babasının namazını kılmaya gittiği sırada hayatını kaybettiğini söyleyen Beysun Turan, "Babam uyuyordu, abdestini almak için kalktı lavaboya gitti. Geldiğinden 2 dakika sonra namazını kılmaya giderken hayatını kaybetti. O gün hiçbir şey konuşamadık" ifadelerini kullandı.

Necati Hutoğlu'nun canlı yayınlarda her zaman onları severek motive ettiğini söyleyen İsmail Kılıç ise, "Necati hocayla beraber kutsal topraklara yolculuk yaptık. Onunla beraber umrede insanların ona sorduğu soruları cevaplarken anlara şahit oldum. Necati hoca canlı yayına gelirdi. Hepimizi gelir severdi. Bizi motive ederdi. Derdi ki 'Siz gençler geleceğe güzel şeyler anlatacaksınız. Onun için canlı yayınlarınızda adaletli olun' derdi. Şu anda burada Türkiye'nin dört bir yanından insanlar onu sevdiği için buraya gelmiş. Gelini de hatta şunu dedi, '30 yıllık gelinlik yaptım ona, hiçbir zaman kötü bir şey söylemedi' dedi. Allah rahmet eylesin" dedi.

Necati Hutoğlu'nun kız kardeşi Fatma Yıldırım, kardeşinin vaadini yerine geldiğini söyleyerek, "Allah hayırlı ölümler nasip etsin bize inşallah. Allah bize cennetini nasip eder inşallah. Her zaman birilerinin cenazelerine giderdi. Millete anlatırdı. Kardeşimden büyük hoca yoktu. Bize vaat etmişti. Şeyh Camii'nin yanında cenazesinin kılınmasını istemişti. İstediği de oldu. Çok da güzel hava oldu" şeklinde konuştu.



"Necati hocayı çok seviyordum"

Necati hocayı çok sevdiğini ifade eden Furkan Ahmet Terzioğlu, "Ben Necati hocayı çok seviyordum. Onun için buraya namaz kılmaya geldim. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Onu çok seviyoruz" şeklinde konuştu.



"Ramazan ayı bizim için Necati hoca demekti"

Cenazede konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Benim Rize'den önceki 30 yıllık hayatımda Ramazan ayı bizim için iftar ve sahur demektir. Aynı zamanda Ramazan ayı bizim için Necati hoca demekti. Benim memleketim Tokat'ta ana baba evinde Ramazan demek Necati hoca demekti" dedi.

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