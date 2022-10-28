Otomobili yolda kalan sürücü, 150 metrelik uçurumda ölü bulundu

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Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Hemşin ilçesinde kaya düşmesi sonucu kapanan yolda otomobili bulunan Köksal Albay'ın (54), 150 metrelik uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

Hemşin ilçesi Akyamaç Şelalesi yolunda dün akşam, kaya düşmesiyle kapanan yolda otomobil görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobilin Köksal Albay'a ait olduğu belirlendi. Ayakkabısı çevrede bulunan Albay için AFAD ekipleri çalışma başlattı. Aramalarda, saat 03.30 sıralarında 150 metrelik uçurumda Albay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin sedyeye koyup halatlarla yola çıkardığı Albay'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Yoldaki kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı sırada uçuruma düştüğü değerlendirilen Albay'ın ölüm nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Hemşin Arzu ERBAŞ

2022-10-28 11:55:34



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