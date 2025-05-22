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        Rize Valiliği'nden çevre kirliliği iddiasına yanıt

        Rize Valiliği, Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çevre kirliliği olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:17 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:17
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        Çevre kirliliği iddiasına yanıt
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        Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs Perşembe günü bazı sosyal medya mecralarında, Güneysu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çevre kirliliği olduğu iddia edilen bir video paylaşıldığı belirtildi.

        Söz konusu görüntülerin ardından Valilik koordinesinde Güneysu Kaymakamlığı, Güneysu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde saha incelemesi gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çevreden numuneler alınmıştır. Ulucami Mahallesi muhtarı ve videoyu çeken vatandaş ile yapılan görüşmeler neticesinde videonun çekildiği alan tespit edilmiştir. Belirlenen noktada yapılan incelemeler sonucunda derenin doğal akışında olduğu, herhangi bir çevresel kirlilik unsuruna rastlanmadığı, dere yatağının üst kotlarında ise konut ya da sanayi yerleşimi bulunmadığı anlaşılmıştır. Sahada yapılan tüm gözlemler ve analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır."

        Rize Valiliği olarak çevrenin korunması hassasiyeti ve denetimlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür duyarlılıkları memnuniyetle karşılanmakta olup, benzer durumlarda ilgili kurumlarımızla ivedilikle irtibata geçilmesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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