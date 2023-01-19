Evin manzaraya ve güneşe göre ayarlandığını belirten Eksilmez, "Kör noktayı ortadan kaldırdık. Güneş almayan bir nokta artık yok. Buna göre planladık. Nisan ayında satışa sunmayı planlıyoruz. Buna göre ön talepler var. Dönen evi planladığımız aynı coğrafya üzerinden çok fazla talep var." ifadelerini kullandı.