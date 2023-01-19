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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizeli girişimci, 360 derece dönen ev yaptı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Cemil Eksilmez, kumanda ile 360 derece döndürülebilen ev yaptı. İki katlı 40 ton ağırlığındaki dönen ev, manzaraya ve güneşe göre ayarlanıyor

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AA
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Rize'nin Ardeşen ilçesinde Cemil Eksilmez, yere döşediği raylı sistem üzerine çark ve tekerler yardımı ile 360 derece dönen 2 katlı ev yaptı.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    AA'nın haberine göre kardeşleriyle inşaat işiyle uğraşan Eksilmez, yöre mimarisine uygun ahşap evleri güncelleyerek daha modern yapıya kavuşturmak için Ar-Ge çalışması yaptı.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Çalışmaları sonucu dönen ev yapmaya karar veren Eksilmez, alt mekanizma için çeşitli firmalarla yürüttüğü görüşmelerin ardından Bilecik'teki bir firmayla anlaştı.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Firmayla birlikte geliştirilen raylar üzerinde çark ve teker yardımıyla dönen sisteme, ağırlık, deprem ve dayanıklılık testleri yapılarak uygunluk belgesi alındı.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Eksilmez ve kardeşleri, Ardeşen-Ayder yolu üzerindeki iş yeri bahçesinde zemine raylı sistemi yerleştirdikten sonra üzerine iki katlı 40 ton ağırlığında geçme sisteminde ahşap ev kurdu. Sanayi motoru kullanılan sistemde ev, kumanda ile 360 derece döndürülebiliyor.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Cemil Eksilmez, gazetecilere, üç kuşaktır inşaat işiyle uğraştıklarını, her zaman coğrafi şartları düşünerek yeni projeler geliştirdiklerini söyledi.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Bölgede arazi ve hava şartları nedeniyle ev yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Eksilmez, dönen evi yapmaya karar vererek, çözüm ortakları ile Avrupa standartlarında bir sistem ortaya çıkardıklarını belirtti.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    "RÜZGAR, DEPREM, KAR YÜKÜ ANALİZLERİNİN HEPSİ YAPILMIŞ"

    Eksilmez, çalışmanın yaklaşık bir yıl sürdüğünü ifade ederek, şöyle dedi:

    "Bilecik ve Ankara'da çalışma yürüttük. Yaptığımız testler sonucu bazı sistemleri geliştirdik. Sistemin üzerindeki yapı 45 ton, mekanizma 70 tonu taşıyabilecek kapasitede. Rüzgar, deprem, kar yükü gibi analizlerinin hepsi yapılmış. İçerideki insan yoğunluğu, aynı anda sağa sola gitme, bütün testleri yapılmış. TSE, İSO belgelerini aldık. Patent aşaması da bir ay içerisinde sonuçlanacak."
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Su ve elektrik aksamının dönen eve göre planlandığı aktaran Eksilmez, "Rizeli bir evi döndürür de su ve elektrik tesisatını düşünmez mi? Orta merkezde toplanıyor. Orta merkezde bilya sistemi oluşturduk. Su, elektrik gibi akar ve giderler buradan sağlanıyor" diye konuştu.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Evin manzaraya ve güneşe göre ayarlandığını belirten Eksilmez, "Kör noktayı ortadan kaldırdık. Güneş almayan bir nokta artık yok. Buna göre planladık. Nisan ayında satışa sunmayı planlıyoruz. Buna göre ön talepler var. Dönen evi planladığımız aynı coğrafya üzerinden çok fazla talep var." ifadelerini kullandı.
  • Rizeli girişimciden sıra dışı tasarım: 360 derece dönen ev

    Eksilmez, yaptıkları evin tek katının 50 metrekare olduğunu belirterek, statik hesaplamalarla evin küçültülüp büyütülebileceğini sözlerine ekledi.

     

    *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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