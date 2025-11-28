Habertürk
        Robbie Keane: Bu sahada kazanmak çok zor - Futbol Haberleri

        Robbie Keane: Bu sahada kazanmak çok zor

        Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, Fenerbahçe maçına ilişkin, "Bu taraftarın önünde bu sahada kazanmak çok zor. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Takım gerçekten güzel performans gösterdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 00:23 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:23
        "Bu sahada kazanmak çok zor"
        UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macar ekibi Ferencvaros, İstanbul’da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

        "BU SAHADA KAZANMAK ÇOK ZOR"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, "Hiçbir zaman bir maça beraberlik için çıkmam. Bu bana çok ters. İlk yarıda 2-3 pozisyon vardı. Bu taraftarın önünde bu sahada kazanmak çok zor. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Takım gerçekten güzel performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

        "TAKTİK OLARAK BU MAÇ ÇOK İYİYDİ"

        Naby Keita'nın performansıyla ilgili soruya İrlandalı teknik adam, "Bazı maçlarda bazı oyuncular lazım. Orta sahada sakin birileri lazımdı. Taktik olarak bu maç bence çok iyiydi. Naby de çok iyi oynadı. Zachariassen de çok iyi oynadı" diye konuştu.

        "BURADA OYNAMAK İNANILMAZ GÜZELDİ"

        Keane, ‘bir gün Türkiye’de çalışmak ister misiniz’ sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Burada oynamak inanılmaz güzeldi. İki takım arasında bütçe olarak inanılmaz fark var. Onu söyledim oyuncularıma. Ben baskıyı seviyorum, o yüzden işimi seviyorum. Buradaki atmosfer bazı insanlara ürkütücü gelmiş olabilir. Taraftarlar o kadar kibardı ki kimisi benden fotoğraf istedi. Ben yerimden şimdi mutluyum. Çok teşekkürler."

