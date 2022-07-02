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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robbie Williams'ın Boğaz turu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, eşi Ayda Field ve çocukları ile birlikte İstanbul'u ziyaret etti. Boğaz turuna da çıkan çift, gezilerinden fotoğrafları Instagram'dan paylaştı

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  • Robbie Williams'ın Boğaz turu - Magazin haberleri

    Robbie Williams, geçtiğimiz yıl Türk eşi Ayda Field ve çocuklarıyla Türkiye'ye gelmişti. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının tercihi yine değişmedi. Williams, önceki gün İstanbul'da özel bir davete katıldı.
  • Robbie Williams'ın Boğaz turu - Magazin haberleri

    Robbie Williams, ailesiyle Türk bayraklı yatta Boğaz turuna da çıktı. Ünlü şarkıcı, oyuncu İlker İnanoğlu ve Cemil Dinçmen'le de davette sohbet etti.
  • Robbie Williams'ın Boğaz turu - Magazin haberleri

    "TÜRK KAHVALTISI"

    48 yaşındaki müzisyenin eşi de sosyal medya hesabından geziden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.

    Field, ayrıca simit, kiraz ve Türk kahvesinden oluşan kahvaltı fotoğrafını, "Türk kahvaltısı..." notuyla Instagram'dan yayınladı.
  • Robbie Williams'ın Boğaz turu - Magazin haberleri

    "ÖLÜMDEN DÖNDÜM!"

    Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda balık diyeti nedeniyle ölümden döndüğünü açıklamıştı.

    Williams, "Günde iki kez balık yiyordum ve doktorum 'Şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin' dedi." ifadelerini kullanmıştı.
  • Robbie Williams'ın Boğaz turu - Magazin haberleri

    Şarkıcı, "Cıva testi yaptırdım çünkü eşim nevrotiktir ve her zaman her türlü testi yaptırır. Her neyse, Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim." şeklinde konuşmuştu.
  • Robbie Williams'ın Boğaz turu - Magazin haberleri

    "İKİNCİ KEZ HAYATIMI KURTARDI!"

    Bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirten Robin Williams, 2010 yılında evlendiği Türk asıllı Ayda Field'in ikinci kez hayatını kurtardığını sözlerine eklemişti.
  • Robbie Williams'ın Boğaz turu - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUK BABASI

    Mutlu bir evlilik sürdüren İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve oyuncu Ayda Field, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, dört tane çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, AA, Reuters, AP

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