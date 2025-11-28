Habertürk
        Robbie Williams ve Ayda Field'ın 13 yaşındaki kızı Teddy, ilk kez oyunculuk yaptı

        Robbie Williams ve Ayda Field'ın 13 yaşındaki kızı Teddy, ilk kez oyunculuk yaptı

        Robbie Williams ile Ayda Field çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Teddy, oyunculuk kariyerinde ilk adımı atarak yeni çekilen Noel filminde rol aldı. Williams ve Field, filmin galasında kızlarıyla gurur duyduklarını herkese gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 12:10 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:10
        Gururlu anne-baba
        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile Türk asıllı eşi Ayda Field, 'Tinsel Town' adlı filmde rol alan 13 yaşındaki kızları Teddy ile filmin Londra'daki galasında kırmızı halıya çıktı.

        51 yaşındaki şarkıcı ile 46 yaşındaki oyuncu eşi, kızları oyunculuk kariyerinde ilk kez boy gösterirken gururla ona sarıldılar. Ebeveynlerinin izinden giderek eğlence sektörüne giren Teddy, Noel filmi 'Tinsel Town'da Rebel Wilson'ın canlandırdığı 'Jill' karakterinin kızına hayat verdi.

        Robbie Williams ile Ayda Field'in kızı, rol arkadaşları Rebel Wilson ve Kiefer Sutherland ile birlikte gülümseyerek kameralara poz verdi.

        Genç kız, daha sonra gururlu anne ve babasıyla birlikte aile pozu verdi. Teddy, Robbie Williams ve Ayda Field çiftinin en büyük çocuğu. Çiftin 10 yaşında Charlie, 6 yaşında Coco ve 4 yaşında Beau adlarında üç çocuğu daha var.

