Robert Downey Jr. Marvel'a Doctor Doom olarak dönüyor
Iron Man (Demir Adam) karakteriyle hafızalara kazınan Robert Downey Jr, Marvel süper kahramanlar dünyasına 'Doctor Doom' olarak dönüyor
'Iron Man / Tony Stark' karakteriyle süper kahramanlar dünyasına damga vuran Robert Downey Jr, Marvel Sinematik Evreni'ne dönüyor.
Robert Downey Jr., San Diego Comic-Con Hall'da 'Marvel'ın en kötü karakterlerinden biri olan 'Doctor Doom'u canlandıracağını açıkladı. Ünlü oyuncu, sahnede maskeli kişiler arasında yer aldıktan sonra maskesini çıkararak 'Avengers: Doomsday' rol alacağını açıklayarak hayranlarını şaşırttı.
Tüm zamanların gişe rekorunu kıran 'Avengers: Endgame' ile seriye veda eden Robert Downey Jr, San Diego Comic-Con etkinliğinde maskeyi çıkardığında "Yeni maske, aynı görev. Ne söyleyebilirim ki? Karmaşık karakterleri canlandırmayı seviyorum" dedi.
Ünlü oyuncunun 'Doctor Doom' karakterine hayat vereceği film hakkında detaylar henüz bilinmiyor. Ancak 'Doctor Doom'un 'Avengers: Doomsday'in merkezinde olacağı düşünülüyor.