Robert Redford'un dünkü ölüm haberi, Hollywood'u yasa boğdu. Jane Fonda, 89 yaşında uykusunda hayatını kaybeden yakın arkadaşı ve rol arkadaşı Robert Redford hakkında bir açıklama yayımladı. Fonda, Redford'un ardından; "Bu sabah Bob'un vefat ettiğini okuduğumda çok etkilendim. Ağlamamı durduramıyorum. Benim için çok şey ifade ediyordu ve her bakımdan güzel bir insandı. Uğruna savaşmaya devam etmemiz gereken bir Amerika'yı temsil ediyordu" dedi.

Robert Redford, bir defasında Jane Fonda ile çalışmaktan bahsederken şöyle demişti: Kolay. Yıllar içinde birçok film yaptık, bu yüzden işler böyle gelişti; çok fazla tartışma olmadı, çok fazla konuşmamıza gerek kalmadı. Aramızdaki her şey kendiliğinden yoluna girdi ve düşünecek pek bir şey kalmadı.

Jane Fonda ile Robert Redford, onlarca yıldır birbirlerini tanıyorlar. İlk iş birlikleri 1960 yapımı 'Tall Story' filminde olmuştu. 1966'da 'Barefoot in the Park' filminde tekrar birlikte çalıştılar. En son iş birlikleri ise 2017'de 'Our Souls at Night' filmiyle gerçekleşmişti.

Leonardo DiCaprio, Robert Redford'a saygı açıklamasında; "Oyuncu, aktivist, tutkulu bir çevreci ve sanat şampiyonu" diye söze başladı. Oscar'lı yıldız, Redford için; "Gezegenimizi koruma ve değişime ilham verme konusundaki sarsılmaz kararlılığı, muazzam yeteneğiyle örtüşüyordu. Etkisi gelecek nesiller boyunca sürecek" dedi.