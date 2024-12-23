Roberto Mancini: Artık Arabistan'a gitmem

Avrupa Futbolunun deneyimli teknik adamlarının Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'ndan ayrılışı ve Suudi Arabistan'a gidişi hakkında konuştu.

Roberto Mancini yaptığı açıklamada, "İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam. Kendi milli takımınıza teknik direktörlük yapmak en iyi iştir." dedi.

"BENİ TANIYIN SONRA KONUŞUN"

"Formadan çok paraya önem verdiğiniz söyleniyor" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, "Geçmişim ve başarılarım benim adıma konuşuyor zaten. Bilmeyenler önce beni tanısın, sonra konuşsun." diye konuştu.

"TEKLİFLER GELECEK"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Mancini, "Henüz hiçbir kulüp benimle iletişime geçmedi ama zamanla teklifler gelecek." ifadelerini kullandı.

2023 yılının ağustos ayında İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini bırakan Mancini, Suudi Arabistan milli takımının başına geçti. İtalyan teknik adam, 2024 yılının ekim ayında Arabistan'dan ayrıldı.