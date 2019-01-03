DHA'nın haberine göre; Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren ve ilk yarının bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'e satışı konusunda prensip anlaşması sağlanan Robson De Souza (Robinho) transferinde kriz çıktı. İki kulübün bonservis konusunda anlaşma sağlamasına karşın, Robinho'nun Başakşehir ile henüz anlaşamadığı öğrenildi.

Sivasspor taraftarının yoğun tepki gösterdiği transfer gelişmesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de menajerler vasıtası ile Robinho'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Başakşehir ile bonservis konusunda anlaşan Demir Grup Sivasspor'un ise duruşunun net olduğu, oyuncunun Başakşehir ile anlaşmasını beklediği öğrenildi. Robinho'nun Başakşehir yerine Fenerbahçe veya Galatasaray'ı tercih etmesi durumunda da Demir Grup Sivasspor'un Başakşehir ile anlaştığı bonservis bedelini isteyeceği öğrenildi.

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