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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rod Stewart: Eşim üzerimize çatal, bıçak fırlattı

Penny Lancaster ile 2007'de nikah masasına oturan Rod Stewart, eşiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Beş farklı kadından 8 çocuğu bulunan ve hayatında ilk defa bir kadının menopoz dönemine tanıklık ettiğini itiraf eden Stewart, "Penny kör edici öfke nöbetleri geçiriyordu. Bir gece çatal ve bıçakları üzerimize fırlattı" dedi

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  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    2007'de manken Penny Lancaster ile evlenen müzisyen Rod Stewart, eşinin menopoz dönemine tanıklık ettiğini, hatta hayatında ilk defa bir kadının bu dönemine denk geldiğini açıkladı.
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    ERKEKLERİ, EŞLERİNE DESTEK OLMAYA ÇAĞIRDI

    Reader's Digest Dergi'sine konuşan Stewart, bu süreçte yaşadıklarını ve katlanmak zorunda olduğu zorlukları gördüğü için menopoz konusunda farkındalık yaratmaya ve tüm erkekleri bu dönemde partnerlerine destek olmaya çağırdı. 
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    "ÜZERİMİZE ÇATAL VE BIÇAK FIRLATTI"

    Lancaster ile menopoz konusunda bir kampanya sürdüren ve eşine yardım eden Rod Stewart, bu süreçte tanıklık ettiklerini de şu sözlerle anlattı:

    Penny kör edici öfke nöbetleri geçiriyordu. Bir gece çatal ve bıçakları üzerimize fırlattı. Ben ve çocuklar ona sarıldık. O zamandan beri karım insanların bu konuda bilgi sahibi olması için çalışıyor. Erkekler de bunu anlamalı.
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    Öte yandan Penny Lancaster, menopozun etkilerini ilk olarak koronavirüs pandemisindeki kapanma sürecinde yaşamaya başladığını anlatmıştı. Eşi Rod Stewart'tan büyük destek gördüğünü söyleyen Lancaster, sonra da kadınların bu konuyu bir tabu olarak görmemesi gerektiği konusunda çalışmalar yapmaya karar verdiğini ifade etmişti. Lancaster, The Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte önceleri Rod Stewart'ın kendisine karşı duyarsız kaldığını ve nelerle mücadele ettiğinin farkında olmadığını söylemişti.
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    Rod Stewart ile evliliğinden Aiden ve Alastair adında iki çocuğu bulunan Lancaster, başlarda birkaç kez duygusal çöküş yaşadığını anlatmıştı. Duygularını kontrol edemediğini ve gözyaşlarına boğulduğunu söyleyerek, çığlıklar atmaya başladığını belirtmişti. Penny Lancaster da bu süreçte kendisini tanıyamadığını sözlerine eklemişti.
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    8 ÇOCUK BABASI

    Rod Stewart ilk evliliğini 1979 ile 1984 yılları arasında Alana Stewart ile gerçekleştirmişti. Ünlü müzisyenin bu birlikteliğinden Kimberley adında bir kızı ve Sean adında bir oğlu bulunuyor.
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    İkinci evliliğini 1990 ile 2006 arasında Rachel Hunter ile yapan Stewart'ın bu evlilikten de Liam ve Renee adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    Rod Stewart üçüncü evliliğini de 2007'de Penny Lancaster ile yaptı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin Aiden Patrick ve Alastair Wallace adında iki tane çocuğu var.
  • Rod Stewart: Eşim Penny Lancaster üzerimize çatal, bıçak fırlattı

    Öte yandan ünlü müzisyenin üç farklı kadın ile ilişkisinden de Sarah, Ruby, Sean ve Kimberly adında dört çocuğu daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: Reuters, Splash News

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