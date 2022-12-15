Rod Stewart: Eşim üzerimize çatal, bıçak fırlattı

"ÜZERİMİZE ÇATAL VE BIÇAK FIRLATTI"

Lancaster ile menopoz konusunda bir kampanya sürdüren ve eşine yardım eden Rod Stewart, bu süreçte tanıklık ettiklerini de şu sözlerle anlattı:

Penny kör edici öfke nöbetleri geçiriyordu. Bir gece çatal ve bıçakları üzerimize fırlattı. Ben ve çocuklar ona sarıldık. O zamandan beri karım insanların bu konuda bilgi sahibi olması için çalışıyor. Erkekler de bunu anlamalı.