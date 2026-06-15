Rodri: Ortada kendimizi suçlayacak bir durum yok

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Yeşil Burun Adaları'yla 0-0 berabere kalan İspanya Milli Takımı'nın orta sahası Rodri, kendilerini suçlayacak bir durumun olmadığını söyledi.

"ORTADA KENDİMİZİ SUÇLAYACAK BİR DURUM YOK"

Yıldız orta saha oyuncusu, "İstediğimiz sonucu alamadık ancak ortada kendimizi suçlayacak bir durum yok. Bu maçta sabırlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Rakibimiz savunmaya çekildi, biz fırsatlar bulduk ancak gol atamadık." dedi.

"SON VURUŞLARIMIZI GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Rodri, "Fiziksel olarak bu kadar güçlü ve savunmacı bir takıma karşı oynamak zor. Bizim için iyi olan rakibimizin tehdit oluşturmamasıydı ama son vuruşlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Takım çok çaba gösterdi, iyi bir takım oyunu sergiledik. Bu kadar çok geriye çekilen bir takıma karşı çok fırsat yaratamazsınız, bu yüzden yakaladığınız fırsatları değerlendirmelisiniz." sözlerini sarf etti.