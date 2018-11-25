Rojin, önceki akşam Avcılar'da bir mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında çıkardığı ‘Rojin 2018’ albümündeki sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı türkü albümü hazırlığında olduğunu sevenlerine duyurdu.

Adına “Gönül Türküleri” adını koyduğu albümüyle ilgili şunları söyledi;

"Çok güzel bir heyecan içerisindeyim. Sahne hayatım boyunca hayalini kurduğum, planladığım Türkü albümünü yakın zamanda sevenlerimle buluşturacağım. Albümde sürpriz bir düette olabilir. Yılbaşına yetiştirmek için stüdyo da gece gündüz çalışıyorum. Kendi müzik şirketim RBİ ‘de yine albümümüz çıkacak. Akustiği daha yoğun bir türkü albümü olacak. Yani Türkü’de bir ilki gerçekleştireceğiz"

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