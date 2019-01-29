Müziğin yanı sıra Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan Rojin, yıllar önce 'Evimiz Olacak mı?' dizisinde birlikte rol aldığı Ayşen Gruda ile ilgili anılarını dinleyicileriyle paylaştı.

"HERKESE ŞEFKATLE YAKLAŞIRDI"



Rojin, "Ayşen Gruda hepimizin Ayşen ablasıydı. İş disiplinine hayran olduğum bir sanatçıydı. Hiç unutmuyorum sette sorunu olan oyunculara şefkatle yaklaşıp, derdini dinlerdi. Sete hep erkenden gelir, en son o giderdi. Onunla aynı sahneyi paylaştığım için çok gururluyum. Çok üzgünüm. Ruhu şad olsun” dedi.