Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, son durum nedir? Rojin Kabaiş olayı nedir?
Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş'I arama çalışmaları sürüyor. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 11'inci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, havadan da polis helikopteri ile arama yapılıyor. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, son durum nedir? Rojin Kabaiş olayı nedir?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 11 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, termal kameralı dronlar ile aranıyor. Çalışmalara katılan gönüllü ekipler, havadan arama kurtarma operasyonlarına destek veriyor. İşte Rojin Kabaiş ile ilgili son durum
ARKADAŞLARI POLİSE BİLDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.
TELEFONU, KULAKLIĞI BULUNDU
Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.
ARAMA ÇALIŞMASINDA 11. GÜN
Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 11'inci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, havadan da polis helikopteri ile arama yapılıyor.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar, jandarmaya ait su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.
Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler, Bardakçı Mahallesi ile çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.Ekiplerin göl üzerinde ve çevresinde aramaları sürerken, AFAD'ın deprem bölgelerinde kullandığı eğitimli köpekler ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da çalışmalarda yer alıyor.
ROJİN KABAİŞ KAÇIRILDI MI?
Rojin’in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi’ne giriş ve çıkış yapan 100’den fazla araçta inceleme yaptı. İskele sahilinde arama yapan ekipler, tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında kalan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.