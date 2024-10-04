Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ne oldu, öldü mü, yaşıyor mu?

İHA'da yer alan habere göre 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI 7. GÜNDE

Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7'inci günde de arama çalışmalarını sürdürdü.