        Rolls-Royce CEO'sundan Eurofighter açıklaması

        Rolls-Royce CEO'sundan Eurofighter açıklaması

        Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede " Bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın Savunma Sanayii Stratejisi politikasına, muharebe hava sektörüne ve artan ihracatına odaklandığını; ayrıca Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirdiğini gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:02
        Rolls-Royce CEO'sundan Eurofighter açıklaması
        Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç, Birleşik Krallık'ın Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Erginbilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen, 20 adet Eurofighter Typhoon jetinin Türkiye'ye ihracatı anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın Savunma Sanayii Stratejisi politikasına, muharebe hava sektörüne ve artan ihracatına odaklandığını; ayrıca Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirdiğini gösteriyor.

        Dünya çapında muharebe hava filolarının bel kemiği olan Typhoon uçağının Bristol'da üretilen EJ200 motorunu tedarik eden EUROJET konsorsiyumunda yer alarak, bu kritik kapasiteye güç sağlamaktan gurur duyuyoruz. Typhoon programına yönelik sürekli yatırım ve destek, dünya çapındaki müşterilerimizin ulusal güvenliğini artırmakla kalmayıp, Birleşik Krallık'ta binlerce kişinin istihdamını da sürdürüyor. Bu program, dünya lideri savunma sanayimizin dayandığı beceri tabanını ve tedarik zincirini güçlendirecek ve yeni nesil muharebe hava temellerini oluşturacak"

