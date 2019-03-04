Kale Grubu, İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce'un, Türkiye'nin yerli savaş uçağının motorunu geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların kapsamında değişiklik olmadığını açıkladı. Financial Times'ta yer alan haberde Rolls-Royce'un 'TF-X Projesi'nde uçak motorlarını geliştirmek üzere ortaklığa gittiği Kale Grubu ile yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttığı iddia edilmişti. Habere göre Rolls-Royce CEO'su Warren East, projenin yavaşladığını ve çalışanların diğer projelere kaydırıldığını söyledi.

'POZİSYONUMUZDA DEĞİŞİKLİK YOK'

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Kale Grubu TFX Program Lideri Selim Ergün, pozisyonlarında değişiklik olmadığını söyledi. Ergün "Rolls-Royce ile iletişim halindeyiz ve son teklifimizi de Rolls-Royce ile birlikte 2018'in son günlerinde Savunma Sanayii Başkanlığı'na verdik. Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hem bizim hem de ortağımızın pozisyonunda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Geçen yılki görüşmelerde fikri mülkiyetlerin paylaşılması ve projeye Katar-Türk ortaklı bir şirketin katılımıyla ilgili bir takım anlaşmazlıkların etkili olduğu iddialarına da yanıt veren Ergün, "Bizim Rolls-Royce ile aramızda böyle bir anlaşmazlık söz konusu değil" diye konuştu.

'YENİ PROJELERE BİRLİKTE GİREBİLİRİZ'

Kale Grubu TFX Program Lideri Selim Ergün, Rolls-Royce ile ortaklık kurdukları günden beri karşılıklı iyi bir uyum sergilediklerinin altını çizerek, iki şirketin gelecekte yeni projelere de birlikte üstlenebileceklerini kaydetti. Ergün, "Ortaklığımız boyunca iyi bir altyapı oluşturduk. İlerde başka alanlarda kurduğumuz ortaklık kullanılabilir, ama bunu söylemek için henüz çok erken" ifadesini kullandı.

Financial Times'ın haberinde, Rolls-Royce'un söz konusu projeye Katar-Türk ortaklı bir şirketin olası katılımından rahatsızlık duyduğu bilgisi de yer almıştı. Edinilen bilgiye göre, şirketin iddia edilen sorununa üst düzey bürokraside çözüm aradığı öğrenildi.

2017'DE ORTAKLIK KURDULAR

Kale Grubu 2017 yılında uçak motoru üretmek için Rolls-Royce ile ortaklık kurmuştu. Söz konusu ortaklık, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 133 milyon dolarlık savunma anlaşmasının ardından gerçekleşti.

İki şirket arasında kurulan ortaklık ile, TF-X veya Milli Muharip Uçak (MMU) adıyla bilinen yeni nesil savaş uçağı programında kullanılmak üzere motor geliştirilmesi hedefleniyor.