İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce, Türkiye'nin yerli savaş uçağının motorunu geliştirmek için Kale Grubu ile birlikte yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttığını duyurdu.

Reuters'in haberine göre, Rolls-Royce'un kararında geçen yıl Kale Grubu ile görüşmelerde fikri mülkiyetlerin paylaşılması ve projeye Katar-Türk ortaklı bir şirketin katılımıyla ilgili bir takım anlaşmazlıkların etkili olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra, Rolls-Royce'un, herhangi bir uzlaşmaya varılamamasının ardından beşinci nesil savaş uçağı ihalesini kazanma girişimini bıraktığı vurgulandı.

2017'DE ORTAKLIK KURMUŞLARDI

Kale Grubu 2017 yılında uçak motoru üretmek için Rolls-Royce ile ortaklık kurmuştu. Söz konusu ortaklık, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 133 milyon dolarlık savunma anlaşmasının ardından gerçekleşmişti.

İki şirket arasında kurulan ortaklık ile, TF-X veya Milli Muharip Uçak (MMU) adıyla bilinen yeni nesil savaş uçağı programında kullanılmak üzere motor geliştirilmesi hedefleniyordu.