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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma sahasında ağırladığı Juventus ile 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 23:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:43
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        İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma sahasında Juventus'u ağırladı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

        Mücadelede ilk gol 40. dakikada Juventus forması giyen Locatelli'den gelirken Roma bu gole 49. dakikada E. Shomurodov ile karşılık verdi.

        Bu sonuçla birlikte iki ekip de hanesine 1'er puan yazdırırken Roma puanını 53, Juventus ise 56 yaptı.

        Ayrıca Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız mücadelenin tamamında sahada kaldı.

        Serie A'da bir sonraki hafta Roma deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Lecce'yi ağırlayacak.

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