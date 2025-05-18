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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 3 - Milan: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 3 - Milan: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 37. haftasında Roma sahasında Milan'la karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 23:53 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:53
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        İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Roma ile Milan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Roma'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Gianluca Mancini, 58'de Leandro Paredes ve 87. dakikada Bryan Cristante kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 39. dakikada Joao Felix'ten geldi. Ayrıca konuk da 21. dakikada Santiago Gimenez, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Roma 66 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Milan ise 60 puanda kaldı.

        Ligin 38. ve son haftasında Roma deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Milan ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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