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Haberler Futbol İtalya
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Roma: 3 - Udinese: 0 MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Roma, konuk ettiği Udinese'yi 3-0 yendi.

Roma: 3 - Udinese: 0 MAÇ SONUCU
AA

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede, zirveye yaklaşma hedefindeki Roma ile orta sıralardaki Udinese karşılaştı.

Sarı-kırmızılı başkent ekibi, 37. dakikada Edoardo Bove, 55. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 90+1. dakikada Tammy Abraham'ın golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Roma, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, puanını 56'ya yükseltti ve puan tablosunda 3. basamaktaki yerini korudu. Roma, lider Napoli'nin 19, ikinci sıradaki Lazio'nun 5 puan gerisinde bulunuyor.

Udinese ise haftayı puansız kapattı ve 39 puanla 12. sırada kaldı.

Ligin ilk yarısındaki maçta ise Udinese, Roma'yı 4-0 yenmişti.

- Juventus ligde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybetti

30. haftada Sassuolo ile deplasmanda karşılaşan Juventus, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Ev sahibi Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü, Gregoire Andre Defrel 64. dakikada attı.

Bu sonuçla Sassuolo, puanını 40'a yükseltti ve 10. sıraya çıktı.

Adı, futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus ise ligde bu sezon ilk kez üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Ligi, gelecek yıl Avrupa kupalarına katılabilecek bir konumda tamamlama hedefindeki Juventus, bu konuda ağır yara aldı.

Siyah-beyazlılar, 44 puanla 7. sırada bulunuyor.

Serie A'nın 30. haftasında oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lecce-Sampdoria: 1-1 ve Torino-Salernitana: 1-1.

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