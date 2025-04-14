Romain Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı: Scout görevini üstlenmiştim!

"10. KATTAN DÜŞMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Açıklamalarına devam eden Saiss, "Transfer dönemi bitti ve takımda kaldım. 2-3 gün sonra antrenmana geldiğimde yeni bir oyuncu geldiğini ve isminin Omar Colley olduğunu öğrendim. Meğer bu, daha önce 'Gelmek istemiyor.' dedikleri oyuncuymuş. Onu görünce adeta 10. kattan düşmüş gibi hissettim. Çünkü ne yüzünü daha önce görmüştüm ne de kim olduğunu biliyordum."