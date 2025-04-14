Romain Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı: Scout görevini üstlenmiştim!
Beşiktaş'ın eski stoperlerinden Romain Saiss, Fransız basınına verdiği röportajda dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte Romain Saiss'in sözleri...
Beşiktaş'ta 1,5 sezon top koşturan Romain Saiss, Siyah-Beyazlılardan ayrılık sürecinle ilgili yaşadıklarını anlattı.
Faslı futbolcu, Fransız basınından Le Club Des 5'e verdiği röportajda Beşiktaş'a veda ettiği döneme ve yaşadığı sürece yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ GİTMEME İZİN VERMEDİ"
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Nottingham Forest'tan teklif aldığını belirten Romain Saiss, "Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier Lig'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor' dediler" ifadelerini kullandı.
"SCOUT GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİM"
Ayrılmak için kendi yerine oyuncu önerdiğini vurgulayan Romain Saiss, "Ben de onlara sportif direktör gibi oyuncu öneriyordum. 'Bize oyuncu bulursan olur' dediler. Ben de elime telefonu aldım ve sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim" şeklinde konuştu.
"10. KATTAN DÜŞMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"
Açıklamalarına devam eden Saiss, "Transfer dönemi bitti ve takımda kaldım. 2-3 gün sonra antrenmana geldiğimde yeni bir oyuncu geldiğini ve isminin Omar Colley olduğunu öğrendim. Meğer bu, daha önce 'Gelmek istemiyor.' dedikleri oyuncuymuş. Onu görünce adeta 10. kattan düşmüş gibi hissettim. Çünkü ne yüzünü daha önce görmüştüm ne de kim olduğunu biliyordum."
Beşiktaş'ta 1.5 sezon top koşturan Romain Saiss, 26 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.