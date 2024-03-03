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        Haberler Yaşam Romantik filmlerin gerçek hayatla bağdaşmayan 9 efsanesi ve insanların beklentileri

        Romantik filmlerin gerçek hayatla bağdaşmayan 9 efsanesi ve insanların beklentileri

        Zaman zaman bir aşk filmi izleyerek sınırlı bir süre için farklı bir dünyada kalmak güzeldir ancak film bittiğinde gerçek hayatın hiç de öyle olmadığı görülür. Bu tarz romantik filmlerde ele alınan bazı klişeler gerçek hayattaki ilişkilere zarar verebilir. İşte, sizin için romantik filmlerin insanları inandırdığı 9 efsane!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:37
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        Romantizm dolu filmler genellikle insanların hayalindeki ilişkileri tasvir edebilir fakat gerçek hayatta bu klişelerin pek karşılığı yoktur. Yani birçok romantik filmde görülen sahneler, insanların duygusal beklentilerini yükselttikten sonra hayal kırıklığına neden olarak insanların ilişkilerini yanlış yönlendirebiliyor. İşte, ani bir aşkın doğuşu gibi efsanelerin gerçek hayattaki karşılıkları...

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        1. ''OLMASI GEREKEN OLACAKTIR''

        Ruh eşini bulmak, diğer adıyla o kişiyi bulmak gibi yaygın film mecazları, kadere inananlara çekici gelebiliyor. Ancak bu durum onları ilişkilerinde daha pasif hale getirebiliyor.

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        Yani psikologlara göre bu tür insanların ilişkileri kısa olma eğiliminde oluyor çünkü sorunlar ortaya çıktığı anda pes edebiliyorlar. Ayrıca bu durum, kaderci yapıları yüzünden bazı insanların kendi aşk hayatlarının kontrolünün ellerinde olmadığını düşünmelerine neden olabiliyor.

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        2. İLK GÖRÜŞTE AŞK

        Titanic (1997), Batı Yakasının Hikayesi (West Side Story, 2021) gibi ”ilk görüşte aşk" teması işlenen filmler, ekran başında geçirdikleri süreden büyük oranda tasarruf sağlayacağından film yapımcıları için çok uygun olabilir.

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        Ancak gerçekte, birini tek bakışta çekici bulsanız bile anlamlı bir bağlantı kurmak kesinlikle daha fazla zaman alır.

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        3. KAVGA ETMEK TUTKUYU ARTIRIR

        Film sektörüne göre bazen filmlerde çatışmayı vurgulamak için karakterler arasındaki yüksek sesli kavgalar kullanılıyor.

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        Gerçek hayatta aynı fikirde olmamak son derece normal olsa da var gücüyle bağırmak, bir şeyleri kırmak veya tehlikeli bir şekilde araba kullanmak öfke kontrol sorunlarının işareti olabilir.

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        4. BİR KAHRAMAN HAYATINIZI KURTARACAK

        Bir partner bulmak genellikle aşk filmlerinde tüm sorunlarınızı çözebilecek birisi olarak sunulur. Bazı durumlarda aşk, hayatınızı daha iyi hale getirebilir ancak bu durum bazı insanların, eğer flört etmiyorlarsa hayatlarının eksik olduğuna inanmasına neden olabilir.

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        Pretty Woman (1990), Maid in Manhattan (2002) gibi filmler, kadını kötü yaşamından kurtarmaya gelen ve bir kadına sonsuza dek mutlu bir hayat sunan zengin bir adamın imajını içerir. Bu tarz filmler insanları bazen gereğinden fazla etkileyerek tüm hayatlarını bunun üzerine kurmalarını sağlayarak romantik ilişkilerine zarar verebiliyor.

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        5. KARŞINIZDAKİ KİŞİYİ KOPYALAMAK

        Bazı filmlerde, kim olduğumuz ve amaçlarımız hakkında yalan söyleyip o kişiyle benziyormuş gibi davrandığımızda sonunda hoşumuza giden bir insanla karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

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        Ancak bu gerçek hayatta işe yaramayabilir ve çoğu psikoloğa göre partnerinize yalan söylemek, ilişkide özgünlük eksikliğine, sevdiklerinizin yanında rahatsız olmanıza ve hatta sağlık sorunlarına yol açabilir.

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        6. GERÇEK AŞK HER ŞEYİ DÜZELTİR

        Hoşlandığınız kişiyi, davranışları kötü olsa bile (örneğin kişi ciddi bir ilişki istemiyorsa) değiştirmenin mümkün olduğunu Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast), Çılgın Aptal Aşk (Crazy Stupid Love, 2011) gibi filmlerde izlemiş olabiliriz.

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        Ancak gerçek hayatta psikologlara göre insanların yaşam tarzlarını bu şekilde değiştirmek istemek bir tür pasif-agresif sınır ihlalidir ve sağlıklı bir ilişkide yeri yoktur.

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        7. ''AŞK İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEYDİR''

        Aşk filmlerinde genellikle mevcut olan bu olay; daha önceden sizinle ilgilenmeyen kişinin, siz saç şeklinizi değiştirdiğinizde veya biraz makyaj yaptığınızda sizden hoşlanmaya başlamasıyla sonuçlanıyor.

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        Ancak görünüş değiştirmeyi istemenin kötü bir tarafı olmasa da bunu sırf başkalarını etkilemek için yapmak özgüveninizi düşürebilir ve sorunlara yol açabilir.

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        8. ELDE EDİLMESİ ZORU OYNAMAK

        Pride and Prejudice (2005) gibi filmlerde konu alınan bu efsane, filmlerde romantik bir durum olarak gösterilen ısrarla takip etmeye teşvik eder ancak gerçekte takıntılı insanları size çekerek kötü durumlar yaratabilir.

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        Bunun yanı sıra gerçekten hoşlandığınız kişi oyunu anlamayıp onunla ilgilenmediğinizi düşünebilir bu yüzden ilişki ihtimalini de yok etmiş olabilirsiniz.

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        9. ''ARKADAŞ KALALIM''

        Çok fazla zaman harcadığınız geçmiş bir ilişkiden vazgeçmek veya reddedildiyseniz arkadaş kalmak zordur. Bazen gerçek bir kapanış yapmak en iyisidir aksi takdirde bu arkadaşlık ikiniz için de gelecekteki ilişkilere zarar verebilir.

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        Psikologlar eski sevgilinizle arkadaşlığa başlamadan önce bunun mümkün olup olmadığını görmek için 6-12 ay beklemenizi tavsiye ediyor.

        Kaynak: Psychology Today, Science Direct, Chicago Tribune, Bright Side, Psych Central

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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