Romatizmaya iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Günümüzde yaygın olarak görülen bir hastalık olan romatizma hastalığı ne yazık ki tedavi süreci çok uzun süren ve günlük hayatı yakından etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalık bağışıklık sisteminde oluşan rahatsızlıklarla beraber eklemleri etkiler. Eklemlerde ki ağrılarda günlük hayatımızı zorladığı için, hareket ve aktivitelerimiz kısıtlanıyor. Bu ağrıları hafifletmek için besinlerden yardım alınabilir, en azından ağrıların hafifletilmesi sağlanabilir. Tabi her besin her romatizmal hastalık için yarar sağlamayabilir, doğru besin programını doktorunuzdan öğrenerek tüketmeniz de yarar var.

Romatizma ne iyi gelir, iyi gelen besinler

Nar özü; Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar nar suyunun eklem şişliklerini ve ağrılarını azaltabildiği yönündedir. Bu konuyla ilgili kesin bir bilgi olmasa da romatizmal ağrılar üzerinde etkisi bulunduğu kanaati oldukça fazladır.

Balık; Soğuk suda yetişen balıkların ( somon, ton balığı, vb. ) içerdikleri omega 3 ve omega yağ asidi içerikleri iltihaplı durumlarda tedavi etkiye sahiptir. Hafta da birden fazla balık tüketmek, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Keten tohumu; Bu besinde omega 3 ve omega 6 yağ sidi açısından zengindir. Ayrıca içinde bulunan besin lifi bir benzeri bir madde bulunur. Bu madde eklem ağrılarını azaltmada etkilidir. Düzenli ilaç kullanımı olanların, keten tohumu kullanmadan doktora başvurmanız, sağlığınız için önemlidir.

Frenk üzümü - hodan otu; tohumlarda bulunan omega 6 yağ asidi bu iki besinde de yüksek miktarda bulunmaktadır. Gammalinolenik asit adındaki bu yağ asidi iyi bir iltihap önleyicidir. Ayrıca kuş üzümü, çuha çiçeği de bu besin grubundandır. Bu faydalı içeriği yanı sıra, karaciğere fazla yükleme yapıldığında zarar verebilir. Kullanımını bir uzmana danışarak yapmak gerekmektedir.

Yumurta; İçerdiği sülfür ve B vitamini sayesinde eklem ve doku gelişiminde önemlidir. Sülfür kemik ve kas dokusu gelişmesi için gerekli bir maddedir. Kolesterol oranını yükseltmesi nedeniyle dikkatli tüketilmesi gereken bir besindir.

Eklem ve romatizmal ağrılarda beslenmenin yanı sıra egzersizin de tedavi sürecine büyük katkısı olduğu unutulmamalıdır. Günde Yarım saat ayrılarak yapılan egzersizler, ağrıların hafiflemesinde ve kasların güçlenmesinde önemlidir.