Romeo Santos'u öpme hayali 10 yıllık evliliğini bitirdi

Romeo Santos cephesinde ise bu olayla ilgili bir açıklama yapılmadı. Santos, evli olmamasına rağmen uzun yıllardır birlikte olduğu Francelys Infante ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Çiftin dört çocuğu bulunuyor: Valentino (2019), Solano (2021) ve Milano (2022). Hatta Santos’un 'Solo Conmigo' adlı müzik videosunda, Infante’nin hamile olduğu görülmüş ve beşinci çocuğu bekledikleri yorumları yapılmıştı.

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