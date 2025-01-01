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        Haberler Magazin Romeo Santos'u öpme hayali 10 yıllık evliliğini bitirdi - Magazin haberleri

        Romeo Santos'u öpme hayali 10 yıllık evliliğini bitirdi

        ABD'li ünlü şarkıcı Romeo Santos'un Dominik Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahneye çıkan hayran Miriam Cruz, şarkıcının kucağına atlayarak onu öptü. Bu olay, Cruz'un 10 yıllık evliliğinin sona ermesine neden oldu; "O an sonuçlarını düşünmeden heyecanıma kapıldım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 01.01.2025 - 21:34
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        Bu yıl boyunca veda turnesi düzenleyen ünlü Latin müzik grubu Aventura, geçtiğimiz günlerde Dominik Cumhuriyeti’nde unutulmaz bir konser verdi.

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        Grubun solisti Romeo Santos, sahnede hayranı Miriam Cruz ile bir araya geldi. Ancak konser sırasında yaşanan bir olay, sosyal medyada gündem oldu.

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        Miriam Cruz, Romeo Santos’un kucağına atlayarak ona öpücükler kondurdu. Bu olay, hem sahnedekiler hem de izleyenler için şaşkınlık yarattı. Ancak asıl yankı, Cruz’un sosyal medyada yaptığı açıklamayla büyüdü. Cruz, 10 yıllık eşinin bu olaydan sonra kendisinden ayrıldığını duyurdu.

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        Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Nereden başlayacağımı bilmiyorum, ama yıllardır hem uyanıkken hem de rüyalarımda hayalini kurduğum bu çok arzuladığım hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Ancak, bu başarıya ulaşmanın ağır bir bedeli oldu: 10 yıllık evliliğim sona erdi.

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        O an sonuçlarını düşünmeden heyecanıma kapıldım. Şimdi, yarattığım etkinin farkındayım ve yaptıklarımın sorumluluğunu alıyorum. Eski eşime kamuoyu önünde özür dilemek istiyorum. Onu incitmek asla niyetim değildi. Çocuklarımızın sevgi ve barış içinde büyümesini diliyorum”

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        Romeo Santos cephesinde ise bu olayla ilgili bir açıklama yapılmadı. Santos, evli olmamasına rağmen uzun yıllardır birlikte olduğu Francelys Infante ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Çiftin dört çocuğu bulunuyor: Valentino (2019), Solano (2021) ve Milano (2022). Hatta Santos’un 'Solo Conmigo' adlı müzik videosunda, Infante’nin hamile olduğu görülmüş ve beşinci çocuğu bekledikleri yorumları yapılmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        #Romeo Santos
        #Miriam Cruz
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