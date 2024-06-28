Romulo Cardoso Göztepe'de devam edecek

Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve Orta Afrikalı orta saha Isaac Solet'i kadrosuna katan İzmir ekibinde forvet oyuncusu Romulo Cardoso takımda kaldı.

Geçen sezonun devre arasında ülkesi Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanıldı. İzmir'e gelerek Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde idmanlara katılan Brezilyalı golcünün ardından yönetim Matesuz Lis'i de takımda tutmak için Southampton'la görüşmelerini hızlandırdı. Göztepe'ye gelir gelmez fark yaratan Romulo, 13 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Göztepe'de sağ bek Nazım Sangare'nin de resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.