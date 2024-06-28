Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Romulo Cardoso Göztepe'de devam edecek - Futbol Haberleri

        Romulo Cardoso Göztepe'de devam edecek

        SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve Orta Afrikalı orta saha Isaac Solet ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe'de golcü Romulo Cardoso takımda kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romulo Cardoso, Göztepe'de kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve Orta Afrikalı orta saha Isaac Solet'i kadrosuna katan İzmir ekibinde forvet oyuncusu Romulo Cardoso takımda kaldı.

        Geçen sezonun devre arasında ülkesi Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanıldı.

        İzmir'e gelerek Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde idmanlara katılan Brezilyalı golcünün ardından yönetim Matesuz Lis'i de takımda tutmak için Southampton'la görüşmelerini hızlandırdı. Göztepe'ye gelir gelmez fark yaratan Romulo, 13 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Göztepe'de sağ bek Nazım Sangare'nin de resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!
        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı